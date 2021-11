Giorgetti: "Eicma a Milano piccolo miracolo della ripresa"

23 novembre 2021 a

Milano, 23 nov. (Adnkronos) - "Soltanto qualche mese fa negli incontri con i responsabili del settore fiere ci chiedevamo come e quando sarebbe potuta cominciare l'attività normale. Quello che sta avvenendo oggi è un piccolo miracolo di questa ripresa". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'inaugurazione di Eicma, il salone del ciclo e del motociclo alla Fiera di Rho, a Milano.

"Il termine passione mi sembra l'elemento centrale nella vicenda legata al ciclo e motociclo, una passione che contraddistingue non solo gli appassionati ma anche gli imprenditori. Questo tipo di passione si può incrociare solo in presenza nelle fiere come oggi", ha continuato.

"Questo non è un elemento da sottovalutare. Ringrazio la Fiera di Milano per il grande attivismo che ha permesso di riprendere in questo modo. In qualche modo, come si dice dalle mie parti, bagnando il naso a qualcun altro, cioè per numero e partecipazione essere superiore ai nostri competitori europei. Non era affatto scontato", ha concluso.