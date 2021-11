Coni: Italian Sports Day, le eccellenze tricolori a Dubai

23 novembre 2021 a

Dubai, 23 nov. - (Adnkronos) - Riflettori accesi, va in onda lo sport. Quello che emoziona, vince, conquista. L'immagine migliore del Paese nel mondo. Il fantastico rewind di un 2021 indimenticabile è andato in scena al Padiglione Italia a Dubai, all'interno della cornice dell'Expo 2020, per celebrare i fantastici successi di un anno speciale e i protagonisti che onorano e danno lustro al Paese con le loro imprese.

L'Italian Sports Day ha declinato il movimento nelle sue innumerevoli proiezioni vincenti, offrendone una visione ‘universale' dal punto di vista agonistico, economico e progettuale. La giornata è stata aperta dal saluto di Paolo Glisenti, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2020 e dai messaggi introduttivi del Sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e del Presidente del Cip, Luca Pancalli, nel panel “La Bellezza dello Sport”.

Paolo Glisenti ha sottolineato la centralità attribuita allo sport nell'ambito dell'evento. “Conosciamo l'importanza di questo straordinario mondo per i valori che promuove e per la grande importanza che riveste a livello sociale. È la prima volta che l'Expo consacra lo sport come tema centrale della manifestazione e siamo orgogliosi di questa novità. È uno strumento che crea connessione, all'insegna della multidisciplinarietà e dello scambio di esperienza. Sono grato a tutti i partecipanti perché ci insegnano come la sfida e il rispetto umano sono parte della stessa esperienza”.