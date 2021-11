Con la sua nuova generazione di LiDAR, Valeo rende la mobilità autonoma una realtà

23 novembre 2021 a

PARIGI, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Valeo, leader globale nei sistemi di assistenza alla guida (ADAS), ha presentato oggi la sua terza generazione di scansioni LiDAR, destinata a debuttare sul mercato nel 2024.

Questa nuova tecnologia, che offre prestazioni notevolmente migliorate, rende la mobilità autonoma una realtà e fornisce livelli di sicurezza stradale mai visti in precedenza.

Geoffrey Bouquot, Senior Vice-President, R&S e Strategy di Valeo, ha dichiarato: "La terza generazione di LiDAR di Valeo è un importante progresso tecnologico verso il veicolo a guida autonoma. Questo aggiornamento rafforza la leadership tecnologica e industriale di Valeo sul campo, quando era già l'unico fornitore in serie attualmente sul mercato, con la produzione di uno scanner LiDAR di livello automobilistico. Il nostro obiettivo numero uno con questo dispositivo rimane invariato: salvare vite umane sulla strada".

Il LiDAR di terza generazione di Valeo offre prestazioni ineguagliabili in termini di portata, risoluzione e velocità di trasmissione.

Ricostruisce in tempo reale un'immagine 3D dell'ambiente circostante il veicolo a una velocità di 4,5 milioni di pixel e 25 fotogrammi al secondo. Rispetto alla generazione precedente, la risoluzione è stata aumentata di 12 volte, la portata di 3 volte e l'angolo di visualizzazione di 2,5 volte.

Grazie alle sue capacità di percezione uniche, questo nuovo LiDAR può vedere cose che gli umani, le telecamere e i radar non possono vedere. Ciò significa che la guida può essere delegata al veicolo in molte situazioni (automazione di livello 2 e superiore), anche in autostrada a velocità fino a 130 km/h. Anche in tali situazioni, un veicolo dotato del sistema di scansione di terza generazione LiDAR è in grado di gestire autonomamente le situazioni di emergenza.

La scansione di LiDAR di Valeo rileva, riconosce e classifica tutti gli oggetti posizionati intorno all'auto. Se gli oggetti sono in movimento, misura velocità e direzione. La scansione LiDAR è in grado di adattarsi a tutte le condizioni di luce, sia che si tratti di una luce luminosa o nera. Misura anche la densità delle gocce di pioggia per calcolare la distanza di frenatura corretta. Mantiene traccia dei veicoli vicini, anche quando non sono più nel campo visivo del conducente, e utilizza algoritmi per anticipare le loro traiettorie e attivare le manovre di sicurezza necessarie.

Grazie a queste funzioni, la scansione LiDAR protegge le persone all'interno dell'auto e quelle che la circondano: pedoni, ciclisti e altri utenti della strada. Oltre ai veicoli su cui è installato, questo LiDAR avverte, attraverso il Cloud, altri veicoli dei pericoli presenti sulla strada, in modo che la comunità tragga vantaggio dalle sue eccezionali capacità di percezione.

Valeo progetta e produce l'intero sistema, compresi l'hardware, il software e l'intelligenza artificiale associata, il "cervello" che combina i dati raccolti e consente al veicolo di prendere immediatamente la decisione giusta. Il suo software si adatta automaticamente all'ambiente e migliora le sue prestazioni nel tempo tramite aggiornamenti regolari.

I LiDAR di Valeo sono prodotti in Germania presso lo stabilimento di Wemding di Valeo in Baviera, dove i componenti sono assemblati con un livello di precisione di micron. Le linee di produzione dell'impianto si basano sull'esperienza all'avanguardia di Valeo in ottica, meccanica e fotonica (il ramo della fisica che si concentra sull'emissione e sul rilevamento di particelle luminose, o fotoni). 300 ingegneri di Valeo si occupano esclusivamente di questa tecnologia, per la quale sono già stati depositati oltre 500 brevetti.

Valeo è stata la prima, e ad oggi rimane l'unica, azienda a produrre un LiDAR di scansione su scala industriale. Ha già prodotto oltre 150.000 unità e il 99% delle auto con scanner per la scansione LiDAR in tutto il mondo è dotato di un LiDAR di scansione di Valeo.

Entro il 2030, fino al 30% dei nuovi veicoli di alta qualità raggiungerà il livello 3 di automazione e, a tal fine, dovranno essere dotati della tecnologia LiDAR. Oltre alle auto, le navette, i robotaxi, i droidi per le consegne, gli autocarri a guida autonoma o i settori agricolo, minerario e delle infrastrutture dovranno essere dotati di uno o più LiDAR. Il mercato LiDAR dovrebbe rappresentare oltre $50 miliardi entro il 2030.

La nuova terza generazione di LiDAR di Valeo contribuirà in modo determinante a questo cambiamento di scala.

