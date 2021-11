23 novembre 2021 a

Roma, 23 nov. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 13esima giornata, ha squalificato per un turno Davide Frattesi del Sassuolo (tramite prova tv) per aver proferito un'espressione blasfema. Una giornata di squalifica anche a Emmanuel Gyasi dello Spezia e Jordan Veretout della Roma.