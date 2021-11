Calcio: Pioli, 'Romagnoli è pronto, Tomori prova il recupero per domenica'

23 novembre 2021 a

Milano, 23 nov. - (Adnkronos) - "Romagnoli sta meglio, è pronto. Siamo gli stessi di Firenze sul fronte delle convocazioni con l'aggiunta di Daniel Maldini". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Madrid contro l'Atletico, valido per la penultima giornata del girone di Champions League. Come sta Tomori? "Proviamo a recuperarlo per domenica. Ha un problema all'otturatore, un muscolo che gestisce il movimento dell'anca", aggiunge Pioli.