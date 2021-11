Calcio: Pioli, 'a Firenze abbiamo perso perché non siamo stati precisi nelle due aree'

23 novembre 2021 a

Milano, 23 nov. - (Adnkronos) - "Penso che non si debba mai giudicare la prestazione per un singolo pallone. Abbiamo perso a Firenze perché nelle due aree di rigore non siamo stati precisi come altre volte. Abbiamo avuto meno attenzione e qualità del solito". Il tecnico del Milan Stefano Pioli torna con queste parole sui motivi del ko di Firenze.

"Non è una questione di approccio, abbiamo corso e giocato meglio di altre volte... Purtroppo non abbiamo fatto gol, ma questo è il calcio -aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League a Madrid contro l'Atletico-. Dobbiamo sapere che per domani sera serve una prestazione con qualità e attenzione nelle due aree di rigore, altrimenti la prestazione è aria fritta".