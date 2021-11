Calcio: Juventus unica italiana nella top ten social, Manchester United al 1° posto (2)

23 novembre 2021 a

(Adnkronos) - “Le squadre di calcio, così come giocatori, federazioni e organizzatori hanno un grande potenziale in termini di engagement – commenta Francesco Turco, marketing executive di Talkwalker – Un flusso di conversazioni enorme, che oltretutto è in costante crescita. Dalle nostre rilevazioni vediamo che le squadre utilizzano nel 71% dei casi Twitter quando si tratta di condividere annunci o comunicazioni ufficiali, ma è Instagram la piattaforma che garantisce il maggior coinvolgimento della fan base. I team, infatti, ricevono in media l'83% delle loro interazioni da questo social.”

E la Juventus in questo non fa eccezione, infatti, mentre il maggior numero di contenuti che i bianconeri producono è postato su Twitter (48%) e Facebook (34%), l'engagement è pressoché totalitario per Instagram, che a fronte del solo 15% di contenuti postati genera il 91% delle interazioni.