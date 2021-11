Basket: Nba, Thunder battuti 113-101 e quinto successo di fila per gli Hawks di Gallinari

23 novembre 2021 a

Atlanta, 23 nov. - (Adnkronos) - Quinta vittoria di fila per gli Atlanta Hawks (9-9) di Danilo Gallinari che si impongono 113-101 in casa contro gli Oklahoma City Thunder (6-11). La squadra della Georgia risale a ridosso della zona playoff trascinata da Trae Young segna 21 dei suoi 30 punti nel secondo tempo. Senza l'infortunato Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City non va oltre i 15 punti, 8 assist e 7 rimbalzi di un positivo Josh Giddey e i 15 punti realizzati da Luguentz Dort.

A condannare i Thunder è il parziale da 27-11 che apre la ripresa in favore degli Hawks, a cui prende parte anche Gallinari - ancora una volta il miglior realizzatore per Atlanta in uscita dalla panchina. Il numero 8 azzurro segna 11 punti tirando 4/5 dal campo in 25 minuti, massimizzando i possessi offensivi che gli vengono concessi e aggiungendo al suo tabellino anche 6 rimbalzi, 3 assist, un recupero e una stoppata.