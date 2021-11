23 novembre 2021 a

Una novità nel campo dei rubinetti da cucina, Vizio propone i primi rubinetti in acciaio chirurgico: particolarmente belli, durevoli e anche compatibili con l'ambiente.

Il motto di Vizio è semplice da comprendere: da famiglie… per famiglie. L'azienda è infatti incentrata sulla proposta di rubinetterie di alta gamma che siano in grado di offrire il massimo oggi possibile, sia dal punto di vista tecnologico che da quello del design.

La gamma disponibile presso lo store online di Search Engine Optimization è decisamente ampia e comprende sia modelli particolari, come ad esempio i rubinetti da posizionare sotto alle finestre, sia modelli più classici e tradizionali. Tutti però caratterizzati dall'altissima qualità e affidabilità dei materiali e della produzione che contraddistingue il marchio. Non solo, i rubinetti da cucina Vizio, dal design inconfondibile, offrono anche funzioni uniche.

Ogni singolo pezzo è costruito seguendo le normative tedesche ed europee vigenti, con l'utilizzo di materiali che seguono la normativa EN ISO DIN. In particolare Vizio produce rubinetti progettati e costruiti per durare più a lungo e per funzionare al meglio.

Si tratta anche di rubinetti ecocompatibili, in primis per la loro eccezionale lunga durata. Il segreto per inquinare meno sta infatti nella possibilità di utilizzare il medesimo oggetto o accessorio più a lungo, senza avere la necessità di doverlo sostituire con un nuovo prodotto dopo pochi anni. Per produrre il quale è necessario impiegare grandi quantità di materie prime e di energia.

Oltre a questo, buona parte dei prodotti di Vizio è disponibile in acciaio chirurgico, quindi adatto ad essere posto in contatto con l'acqua potabile che si utilizza quotidianamente in cucina. Particolare, questo, che rende i rubinetti Vizio compatibili con l'ambiente. L'acciaio è infatti riciclabile al 100%, e non necessita di trattamenti prima della fusione, che possono risultare molto lunghi e complessi, oltre che particolarmente inquinanti. Questo permette di risparmiare anche l'energia necessaria per lo svolgimento di queste operazioni.

La proposta di Vizio è quella di cominciare a utilizzare rubinetti che durano di più e che siano realizzati in materiali riciclabili al 100%, senza bisogno di lavorazioni impegnative prima della fusione. La sostenibilità delle nostre scelte comincia anche da qui, dalle piccole cose che utilizziamo ogni giorno.

La gamma di rubinetti Vizio inoltre ci aiuta a diminuire l'utilizzo di materie plastiche, con un metodo del tutto originale. Una elevata percentuale di prodotti dell'azienda offre infatti la possibilità di installare sotto il lavello della cucina un sistema di filtraggio per l'acqua dell'acquedotto. In questo modo si può dire definitivamente addio alle vecchie bottiglie di plastica per l'acqua, preferendo così sempre l'acqua del rubinetto di casa. Con il sistema Vizio a 3, a 4 e a 5 vie consente di ottenere dal rubinetto della cucina acqua calda, acqua fredda, acqua gasata e liscia. In modo che chiunque in famiglia possa ottenere l'acqua che più desidera, pulita e purificata grazie ai filtri Vizio.

