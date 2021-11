Tlc: ritorna il 'Salotto' di Mix-Milan Internet eXchange

23 novembre 2021 a

a

a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Lancia i dadi", è questo il titolo della quindicesima edizione del 'Salotto', l'evento annuale su tecnologia e dintorni promosso da Mix- Milan Internet eXchange che si terrà il 29 novembre a Milano in modalità phygital, ovvero con partecipanti in presenza, anche se in numero ridotto rispetto agli anni passati a causa dell'emergenza Covid-19, o connettessi da remoto. E' l'appuntamento atteso dagli operatori Tlc in Italia che ad oggi vede la partecipazione di oltre 170 aziende, e sarà un'occasione di "confronto sulle tematiche del digitale" puntando a "favorire le occasioni di networking" e di interazione tra i partecipanti.

La giornata si aprirà con i saluti di Alessandro Talotta, presidente di Mix, a cui seguirà un panel con la partecipazione di diversi esponenti istituzionali e di figure di rilievo nel panorama economico e tecnologico, moderato da Enrico Pagliarini giornalista di Radio24. Tra gli speaker confermati Gerard Pogorel, Professore di Economia e Management Emeritus, EnsTelecom ParisTech, che terrà lo speech iniziale dal titolo “European Strategic Digital Autonomy, challenges and opportunities”, Massimiliano Capitanio - Deputato Lega Commissione Trasporti e Tlc, Luca Carabetta - Deputato M5S Commissione Attività Produttive, Daniele Leodori - Vicepresidente Regione Lazio, Giorgio Mulè - Sottosegretario Ministero della Difesa, Adolfo Urso - Presidente Copasir, Franco Bassanini - Presidente Open Fiber, Massimo Palermo - Country Manager Italia e Malta Fortinet, Marco Pennarola - Head of Marketing Fastweb, Nicolò Peri - Ceo Fiber Telecom, Federico Protto - Ceo Retelit, Mirko Voltolini – Vice President Innovation Colt Technology Services.

Nel pomeriggio, invece, si svolgeranno tre sessioni di approfondimento tecnico su “Routing and Network Security', “National Cloud” e “Live Content Delivery” organizzate da esperti volontari. I tre temi – e questa è la novità del Salotto 2021 – sono stati scelti tramite un sondaggio indetto a giugno tra i membri della community di Mix ai quali è stato chiesto anche di candidarsi per collaborare nell'organizzazione. Alle tre sessioni parteciperanno noti esperti interazionali tra i quali Marco Aldinucci - professore ordinario dell'Università di Torino, Vittorio Trecordi del Politecnico di Milano, Gaurab Raj Upadhaya - Head of Global Video Delivery Amazon Prime Video, Kotikalapudi Sriram - Senior Engineer Us Nist. I partecipanti potranno votare la loro sessione preferita e, come sempre, porre domande e interagire con gli esperti.