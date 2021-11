Tlc: ritorna il 'Salotto' di Mix-Milan Internet eXchange (2)

23 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Nel corso del 'Salotto' non mancheranno meeting one-to-one con la possibilità di incontrare dal vivo gli altri partecipanti o di fissare una video chiamata attraverso la piattaforma Swapcard. A conclusione dei lavori, una piacevole sorpresa non solo per chi sarà in presenza ma anche per coloro che seguiranno l'evento da remoto: lo show cooking dei fratelli Cerea del ristorante tre stelle Michelin “Da Vittorio”, che mostreranno come preparare un perfetto risotto alla milanese.

"Le tecnologie influenzano il nostro modo di vivere e con le nuove forme di comunicazione influiscono nella semplificazione di attività complesse e nella capacità di elaborare l'informazione" spiega Alessandro Talotta, presidente Mix. "Il Piano di Ripresa e Resilienza, che auspicabilmente sarà un'occasione di rilancio irripetibile per il nostro Paese, avrà l'obiettivo di digitalizzare la complessa macchina della Pa oltre a investire nelle infrastrutture critiche del Paese".

"Il Salotto 2021 di Mix -aggiunge infine- è quindi l'occasione per discutere di futuro insieme alle istituzioni politiche e di Governo e all'Industry, al fine di poter dare il nostro contributo in questo importante percorso di trasformazione digitale che sarà sempre più veloce, complesso e quindi anche più vulnerabile. Non possiamo sbagliare: 'Il dado è tratto'".