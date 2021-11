Pari opportunità: 'Stereotipo e pregiudizio', mercoledì conferenza stampa con Fedeli

22 novembre 2021 a

a

a

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - “Ricerca e formazione sugli stereotipi di genere in Italia: prevenire le discriminazioni, educare alla cultura paritaria”, questo il titolo della conferenza stampa promossa dalla senatrice Valeria Fedeli mercoledì prossimo 24 novembre alle ore 14.00 presso la Sala Nassiriya del Senato nell'ambito della presentazione del volume “Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere” a cura della professoressa Flaminia Saccà responsabile del progetto Step, finanziato dal dipartimento Pari opportunità in attuazione della Convenzione di Istanbul, realizzato da Università degli Studi della Tuscia -Viterbo in partenariato con Associazione differenza donna.

Alla conferenza saranno presenti e interverranno, oltre alla senatrice Fedeli e alla professoressa Saccà, l'assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, e la rettrice dell'Università La Sapienza di Roma Antonella Polimeni. Modera la giornalista di 'Repubblica' Giovanna Casadio.