Offerte Black Friday Vodafone, vantaggi per le Partita IVA

(Milano 22 novembre 2021) - Milano, 22 Novembre 2021. Hai la partita Iva? Il gestore telefonico più conveniente per te potrebbe essere Vodafone. A novembre, in occasione del Black Friday, hai la possibilità di attivare un piano tariffario particolarmente conveniente, chiamato Search Engine Optimization

Non solo telefono; in questo pacchetto è inserita anche la licenza Microsoft 365, la costo di soli 19,90 euro mensili.

Il pacchetto per gestire tutto il tuo business

Vodafone quindi ha pensato di sostenere la tua attività per intero. La licenza d'uso di Microsoft 365 Business include una serie di servizi oggi indispensabili per chiunque sia imprenditore di se stesso. Fra questi l'accesso alla piattaforma Teams, utilissima per le call e le riunioni con i tuoi collaboratori o clienti; uno spazio fino a 50 GB per le caselle di posta elettronica, per inviare e archiviare documenti e foto, oltretutto con il dominio personalizzato, emblema di professionalità; ancora, 300 licenze con 1 TB di spazio ognuna per l'archiviazione di tutta la tua documentazione online, così da potervi accedere quando e dove vuoi. Tutti questi servizi Microsoft sono usufruibili sia dalla piattaforma web che dalla versione desktop.

Il piano tariffario

Insieme a tutti questi servizi legati alla licenza Microsoft 365, da non dimenticare i vantaggi di poter contare sulla qualità della connettività Vodafone. È la scelta ideale per i piccoli imprenditori e i liberi professionisti che necessitano di utilizzare una rete veloce ed efficiente, ma senza consumare un quantitativo notevole di giga durante il mese. Il piano tariffario telefonico all'interno della promozione Partita Iva+ Vodafone prevede minuti di telefonate e SMS illimitati, ovviamente verso tutti i numeri italiani. Inoltre, ci sono 50 GB di traffico dati alla massima velocità; sono invece illimitati i giga relativamente ai servizi di posta elettronica sulla piattaforma Outlook e anche per le videoconferenze su Teams. Quindi, a conti fatti, i 50 GB diventano ancora di più.

A partire dal 29 novembre potrete quindi approfittare dell'offerta Black Friday, scegliendo questa opportunità a soli 19,90 euro al mese. L'attivazione è semplice e immediata, e potete sottoscrivere il pacchetto online con l'aiuto di un consulente Vodafone. E' richiesto il pagamento di un contributo una tantum all'inizio di soli di 10 euro; il contratto vi impegna per un minimo di 12 mesi.

Le altre offerte

Ma non è tutto. Sempre nello stesso periodo, ci saranno altri due pacchetti in promozione.

- OneNet Partita IVA Mini + Microsoft 365, a 37,90 euro al mese

- Infinito Business Gold + Microsoft 365 a 30,90 euro al mese

OneNet è pensata per le reti fisse, mentre Infinito Business Gold per quelle mobili. Quest'ultimo piano prevede minuti, SMS e giga illimitati, con navigazione a velocità massima di 10 Mbps. È la scelta ideale per chi viaggia, dato che il pacchetto è sfruttabile anche all'estero (all'interno dei confini UE).

Con il piano OneNet potrete avere un modem a tecnologia Wi-Fi Optimizer, una chiavetta per potersi connettere a internet e il servizio di assistenza. Sei già un cliente Vodafone? Avrai un ulteriore benefit, potendo sfruttare il 10 per cento di sconto.

