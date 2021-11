Natale: auguri all'insegna della qualità con la personalizzazione

22 novembre 2021 a

Palermo, 22/11/2021 - Natale è ormai alle porte. Un periodo dell'anno amato in modo particolare dagli italiani, che si riuniscono attorno a grandi tavolate per celebrare adeguatamente questa ricorrenza, amata da adulti e bambini in egual misura. Certo, questi ultimi sono quelli che attendono con maggior trepidazione questo momento dell'anno, ansiosi di poter scartare i regali e utilizzare i doni ricevuti.

Gli auguri di Natale, però, sono soprattutto un rito da consumare nel mondo adulto. È inutile negare, infatti, come ci si scambia gli auguri in qualunque circostanza, anche solo quando si entra in un negozio e si saluta cordialmente un commesso. Un periodo in cui la bontà d'animo, la gentilezza e l'altruismo vengono prima di qualsiasi altra cosa.

Auguri natalizi, come non scadere nella banalità

E dove gli auguri, specialmente alle persone verso le quali si nutre un sentimento d'affetto particolare, non sono un semplice rito, ma un momento importante nel far comprendere alle stesse quanto siano speciali e uniche nella propria vita. Col passare degli anni, le modalità con le quali augurare “Buon Natale”, piuttosto che “Buon Compleanno” o più semplicemente “Buona giornata”.

Se un tempo, infatti, si potevano eseguire solo “in presenza”, oggi la maggior parte degli auguri corre lungo il web, la grande rete telematica che ha letteralmente mutato la vita di ogni singolo cittadino. E gli italiani, popolo che fa della cordialità e della voglia di stare assieme un proprio tratto caratteristico, non poteva far altro che approfittare della tecnologia per rendere ancora più vivaci i rapporti con le persone più vicine o verso le quali si nutre un sentimento di stima o forte simpatia.

Gli auguri tramite WhatsApp o i social network più popolari, come Facebook e Instagram, sono diventati un rito che accompagna gli italiani da quasi un decennio, una modalità snella, agile, grazie alla quale si può far sentire la propria vicinanza anche a quei soggetti che la vita, purtroppo, ha portato lontano da noi migliaia di chilometri di distanza.

Ogni anno sono miliardi gli auguri di Natale che vengono scambiati su social e applicazioni di messaggistica istantanea in tutto il mondo. E pur essendo graditi, il rischio di risultare scontati o banali, piuttosto che omologarsi alle classiche emoticon di questo periodo, è piuttosto elevato. I messaggi d'auguri più graditi, al giorno d'oggi, sono quelli di qualità, una parola che è tornata prepotentemente di moda negli ultimi due anni.

Le parole contano, ma non sono tutto

Una parola che in un mondo legato all'immagine, in cui conta apparire ad ogni costo e dove la cultura “social” è diventata preponderante ed accettata dalla maggior parte delle persone, è tornata nuovamente e prepotentemente alla ribalta. Qualità da applicare in ogni singola fase del messaggio d'auguri: dalla scelta delle parole al contenuto grafico, come ben sanno gli esperti di dalmiocuore.it.

L'aspetto grafico, infatti, risulta estremamente importante anche quando si manda un augurio ad una persona: secondo una fetta considerevole di addetti ai lavori ha assunto un valore praticamente identico a quello delle parole contenute nel messaggio. D'altro canto, una bella frase accompagnata da una grafica non di qualità fa risultare il messaggio d'augurio scadente.

Le parole contano, non c'è alcun dubbio, ma al giorno d'oggi non bastano. Chi riceve un messaggiod'auguri, infatti, lo apprezza maggiormente quand'è accompagnato da una grafica accattivante o suggestiva, sintomo che la persona che porge gli auguri compie questo gesto con sincero trasportoemotivo.

Ed i messaggi d'auguri personalizzati, in tal senso, rappresentano uno straordinario volano per ben figurare agli occhi altrui, trasmettere che i sentimenti di affetto, stima o amicizia sono autentici e regalano ai nostri auguri una preziosa unicità, un valore aggiunto che fa la differenza. Oltre alle migliaia di immagini gratuite, il sito Search Engine Optimization permette di usufruire di questo originale servizio di personalizzazione; basterà inserire i dettagli del destinatario e fornire un piccolo contributo spese per la personalizzazione dell'augurio.

Dal mio cuore è un brand giovane che si occupa della creazione di video e graphic design di valore, per il web, i social media e la stampa.

