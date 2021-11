Mostre: a Roma apre 'S-Composizioni', 'mosaici di corpo' di Francesca Piovesan

22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov. (Labitalia) - Apre oggi al Gaggenau DesignElementi di Roma, S-Composizioni la mostra personale di Francesca Piovesan, artista sotto i riflettori della scena internazionale dell'arte contemporanea per la sua capacità di fondere la fotografia off-camera con la body art e la scultura, e selezionata per rappresentare l'Italia alla Bornholm's Biennials for contemporary glass and ceramics, biennale del vetro in corso in Danimarca.

Fino all'8 marzo la mostra “S-Composizioni”, curata da Sabino Maria Frassà, mette in mostra l'evoluzione artistica di Francesca Piovesan, dalle iconiche sculture in vetro all'inedito ciclo di opere “Aniconico”, opere su carta composte da affascinanti mosaici, i cui tasselli sono impronte fotografiche della pelle dell'artista. Queste ultime opere nascono dalla riproposizione di una tecnica elaborata anni fa dall'artista e consistente nello sviluppo fotografico di impronte lasciate dal corpo umano su nastro adesivo.

Lo scotch, sul quale sono intrappolati i sali e i grassi presenti sull'epidermide, viene processato come se fosse una pellicola fotografica e dalla reazione con i sali (nitrati) d'argento scaturisce una sorta di "impressione fotografica" del corpo. Con queste nuove opere l'artista introduce però un forte elemento di discontinuità nella sua poetica: la scomposizione della figura umana.

Come spiega il curatore, "Francesca Piovesan impiega il corpo come strumento e non come fine della propria indagine artistica volta invece a cogliere l'essenza della realtà. Le opere di Francesca Piovesan vanno sempre di più oltre la fotografia e la rappresentazione-culto del corpo umano, che viene scomposto e reso quasi irriconoscibile nelle ultime opere "aniconiche". Quello che vediamo -dice Frassà- la perfezione geometrica del mosaico - non è un corpo, né la sua rappresentazione, ma è l'essenza stessa di ciò che siamo: materia in trasformazione che tende verso e all'infinito. Visitando questa mostra sorge quindi spontaneo interrogarsi su quale sia la nostra vera forma e se resista ancora una qualche relazione tra forma e contenuto".

Con “S-Composizioni” Gaggenau e Cramum completano il programma culturale e artistico “Extraordinario” fatto di materia e bellezza e promosso insieme a DesignElementi negli spazi di Roma e Milano. A Milano è ancora aperta la mostra "Pars Construens" dedicata alle sculture-quadro in legno e braille di Fulvio Morella.

Francesca Piovesan (Aviano, Pordenone, 1981) si è diplomata in Restauro di Dipinti Murali allo Uia di Venezia e in Arti Visive, indirizzo Decorazione, all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 2015 vince il Premio Cramum e nel 2021 viene selezionata per rappresentare l'Italia alla Bornholm's Biennials for contemporary glass and ceramics. Dal 2008 ha partecipato a mostre in contesti italiani quali l'Archivio di Stato di Treviso, la Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, il Magazzino del Sale 3 di Venezia e il Pac di Milano, Superstudio, mentre all'estero, ha esposto all'Istituto Italiano della Cultura di Budapest, al Museum of Modern and Contemporary Art di Rijeka in Croazia e al Piramyda di Tirana e al Bornholm Art Museum In Danimarca.