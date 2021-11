Manovra: Di Giorgi-Verducci (Pd), 'nostri emendamenti per tutela Cnr e precari'

22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Esprimiamo molta preoccupazione per la norma sul Cnr contenuta nell'art. 105 della legge di Bilancio. Il rischio che si avverte è quello di una grave lesione dell'autonomia della ricerca, di cui il CNR è l'ente principale, autonomia garantita invece dallo Statuto e dalla Costituzione". Lo hanno detto i parlamentari Pd Rosa Di Giorgi, capogruppo in commissione Cultura della Camera, e Francesco Verducci, vice Presidente della commissione Cultura del Senato, nei loro interventi alla manifestazione che si è svolta al Cnr sulla legge di Bilancio.

"Il Pd presenterà emendamenti a tutela di queste prerogative, senza le quali perdono senso gli importanti impegni economici voluti dal governo per il rilancio del più grande ente di ricerca italiano -aggiungono i due parlamentari-. Questo rilancio non può prescindere dalla stabilizzazione dei lavoratori precari. Chiediamo che vengano subito utilizzate le risorse presenti per l'immediata immissione in ruolo di ricercatori, tecnologi, tecnici ancora in attesa di veder riconosciuti diritti e prerogative maturati attraverso selezioni e in tanti anni di impegno nei laboratori”.