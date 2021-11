Imprese: Camera commercio Milano, digitale velocizza e arricchisce dialogo con Pa

22 novembre 2021 a





Milano, 22 nov. (Adnkronos) - Il continuo e progressivo investimento nella digitalizzazione dei servizi pubblici come chiave per la semplificazione e sburocratizzazione della vita amministrativa delle imprese, in linea con gli obiettivi perseguiti e sostenuti dal Pnrr e da Digital Compass 2030, trova riscontro nel sentiment di imprenditori e professionisti, che conferma la volontà di proseguire lungo il percorso di digitalizzazione dei servizi, intrapreso dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi e per cui la pandemia ha fatto da acceleratore.

Secondo un'indagine della Camera di commercio, l'82% di imprenditori e professionisti è favorevole alla digitalizzazione dei servizi e il 65% di chi già conosceva i servizi on line vorrebbe digitalizzare altre attività rispetto a quelle già presenti. Pandemia e restrizioni hanno influito sulle abitudini di imprenditori e professionisti: se l'80% già conosceva i servizi on line e il 60% degli utenti li utilizzava prima di Covid-19 con la stessa frequenza di oggi, l'emergenza sanitaria ha spinto il 10% delle imprese rispondenti a digitalizzare per la prima volta le proprie attività mentre il restante 30%, delle imprese che già dialogava digitalmente con l'ente, ha incrementato l'utilizzo dei servizi in rete. L'on line ha facilitato la gestione delle proprie esigenze per il 70% degli utenti, in primo luogo per gestire le procedure e consultare l'avanzamento delle pratiche in tempo reale.

“L'emergenza sanitaria, oltre ai danni umani e materiali, ha provocato anche una accelerazione di alcuni processi innovativi come la digitalizzazione. Se prima, infatti, il digitale era un'opportunità per crescere, con la pandemia è diventato indispensabile per sopravvivere e superare la crisi", ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. "Ed è per questo che la Camera di commercio sta investendo sempre più nella digitalizzazione con l'obiettivo di potenziare e semplificare i servizi destinati alle imprese. Lo dimostra - ha continuato Sangalli - il nuovo Salone con lo sportello “ibrido”, umano e digitale che, grazie a processi organizzativi innovativi, è in grado di offrire servizi sempre più efficienti, veloci e accessibili”.