Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Via libera alla terza dose di vaccino anti-Covid dopo i 5 mesi. Il disco verde -con anticipo di ben un mese rispetto a quanto previsto finora- sarebbe arrivato da Aifa e Cts, come emerso durante la riunione tra governo e regioni in corso a Palazzo Chigi. A prendere la parola in apertura di riunione il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.