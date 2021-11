Covid Italia, 6.404 contagi e 70 morti: bollettino 22 novembre

23 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Sono 6.404 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 22 novembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 70 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 267.570 tamponi con il tasso positività che sale al 2,4%.

Le terapie intensive occupate sono 549, 29 in più da ieri. Sono 4.507 i ricoverati con sintomi, 162 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.579 persone. In Italia al momento i positivi in tutto sono 151.514.

SICILIA - Sono 514 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 22 novembre. Non si registrano invece nuovi decessi. 118 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola, in totale, ci sono 10.778 positivi - 396 in più rispetto a ieri - e di questi 352 sono ricoverati in regime ordinario, 41 in terapia intensiva (2 nuovi ingressi) e 10.385 sono in isolamento domiciliare.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 279 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 22 novembre, in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica il bollettino con i dati Covid della Regione. Eseguiti 2.871 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 9,71%, e 5.884 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 19 casi (0,32%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 26, mentre i pazienti in altri reparti sono 223.

TOSCANA - Sono 308 i contagi da Coronavirus in Toscana oggi, lunedì 22 novembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati, inoltre, 7 morti: 2 uomini e 5 donne con un'età media di 83,7 anni. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Da ieri sono guarite 356 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.315 tamponi molecolari e 7.759 antigenici rapidi. I ricoverati sono 299, 7 in più rispetto a ieri, di cui 44 in terapia intensiva, 5 in più.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Pistoia a 60, Firenze a 52, Pisa a 40 e Siena a 31. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 7.375 persone. I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.179.793.

VENETO - Sono 870 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 22 novembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid. Registrati altri 3 morti. Come ogni lunedì, nel fine settimana diminuisce il numero dei tamponi eseguiti e i dati del report regionale evidenziano quinti una decrescita dei contagi.

Il numero maggiore di casi si è avuto a Venezia, con 200 nuovi positivi, al secondo posto Padova con 187 casi, seguita da Vicenza con 171 e Treviso con 138. A Verona invece sono stati 72 i nuovi contagi, 46 a Rovigo e 42 a Belluno. Sono 389 (+14) i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 71 (+2) quelli in terapia intensiva negli ospedali veneti.

BASILICATA - Sono 31 i nuovi contagi da Coronavirus oggi lunedì 22 novembre 2021 in Basilicata , secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto a Potenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.073 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 43. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 e di questi 2 sono in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 986.

Per la vaccinazione, in due giorni sono state effettuate 3.773 somministrazioni di cui oltre 2.800 sono terze dosi. Finora 435.874 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,8 per cento del totale della popolazione residente), 401.036 hanno completato il ciclo vaccinale (72,5 per cento) e 27.862 sono le terze dosi (5 per cento), per un totale di 864.772 somministrazioni effettuate.

VALLE D'AOSTA - Sono 8 i nuovi contagi da Coronavirus oggi lunedì 22 novembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Il totale delle persone contagiate dal virus sale pertanto a 12.751 da inizio epidemia nella Regione. I positivi attuali sono 401 di cui 394 in isolamento domiciliare, 6 ricoverati in ospedale e uno in terapia intensiva. I casi testati sono complessivamente 95.769, i tamponi fino ad oggi effettuati 268.598. Il totale del guariti è di 11.872, invariato rispetto a ieri. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi in Valle D'Aosta salgono a 478.

SARDEGNA - Sono 39 i nuovi contagi da Coronavirus oggi lunedì 22 novembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto nella provincia di Sassari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.190 test tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 52 in area medica, uno in più. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, oggi 2.206, 11 in più rispetto a ieri.

ABRUZZO - Sono 42 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 22 novembre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto nella Regione, avvenuto nei giorni precedenti. Da inizio pandemia le vittime in Abruzzo sono state 2.578. Nelle ultime 24 ore sono guarite 29 persone.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 3719. I ricoverati in area medica sono 91, 8 le terapie intensive occupate. In isolamento 3.620 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.283 tamponi molecolari e 5.492 test antigenici con un tasso di positività allo 0.99 per cento. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Teramo a 25, L'Aquila a 15 e Pescara a 14.

CALABRIA - Sono 123 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 22 novembre in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.800 tamponi nella Regione. Da ieri ci sono stati 72 guariti. Da inizio pandemia in Calabria ci sono stati 1.483 decessi. Crescono di 43 unità le persone in isolamento, di 7 i ricoverati e di una le terapie intensive occupate che sono in tutto 12.

LAZIO - Sono 940 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 22 novembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.851 tamponi molecolari e 18.561 tamponi antigenici con un tasso di positività al 3,4%. I ricoverati sono 656, mentre sono 84 le terapie intensive. Da ieri ci sono stati 957 guariti. I casi a Roma città sono a quota 488. "Bisogna tenere alta l'attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti", raccomanda l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato.

Nel dettaglio, i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitari del Lazio. Asl Roma 1: sono 181 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 284 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 3: sono 23 i nuovi casi con 1 decesso; Asl Roma 4: sono 25 i nuovi casi con 1 decesso; Asl Roma 5: sono 142 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 151 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 134 nuovi casi: 23 nella Asl di Frosinone, 87 a Latina, 3 a Rieti e 21 a Viterbo con 1 decesso.

CAMPANIA - Sono 591 i nuovi contagi da Coronavirus oggi lunedì 22 novembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti nella Regione, 4 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza. Da ieri sono stati processati 14.357 tamponi tra molecolari e antigenici. In Campania sono 24 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 289 quelli ricoverati nei reparti di degenza.

PIEMONTE - Sono 372 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 22 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi (di cui 213 dopo test antigenico) sono pari allo 0,8% di 44.952 tamponi eseguiti, di cui 41.206 antigenici. Dei 372 nuovi casi gli asintomatici sono 248 (66,7%). I casi sono 209 di screening, 118 contatti di caso, 45 con indagine in corso.

I ricoverati in terapia intensiva sono 30 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 337 (+ 24 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7390. I tamponi diagnostici finora processati sono 9.439.755 (+ 44.952 rispetto a ieri), di cui 2.464.979 risultati negativi.

Tre decessi persone positive al test del Covid-19, uno di oggi, sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 377.910 (+ 232 rispetto a ieri).

LOMBARDIA - Sono 662 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 22 novembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti, numeri che portano a 34.291 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. A fronte di 41.291 tamponi effettuati il rapporto tra positivi e tamponi si attesta all'1,6%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 65, 4 in più da ieri, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 686, 20 in più da ieri.

Sono 196 i nuovi positivi al Covid nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 82 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 63 casi, a Brescia 80, a Como 27, a Cremona 19, a Lecco 8, a Lodi 3, a Mantova 35, a Monza 58, a Pavia 26, a Sondrio 33 e a Varese 96.