Covid: fonti regioni, da governo riflessione su super green pass

22 novembre 2021 a

a

a

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Al momento il governo riflette" sull'adozione del super green pass, ovvero sulla possibilità di una corsia privilegiata per i vaccinati, con un doppio binario che limiti i soli no vax. Lo apprende l'Adnkronos da fonti regionali che hanno preso parte al vertice con il governo sulle misure da mettere in campo per contrastare la quarta ondata. Sul cosiddetto super green pass, dunque, nulla sarebbe stato ancora deciso.