Covid: Bertolaso, ‘in Lombardia pronti a vaccinare i bambini dai 5 anni'

Milano, 22 nov. (Adnkronos) - "Siamo pronti a vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni non appena l'Aifa ci darà il via libera. Sono circa 600mila i bambini che devono essere vaccinati e li vogliamo vaccinare, perché vogliamo salvaguardare loro, e non solo gli anziani. I bambini si infettano come gli altri”. Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, su Stasera Italia su Retequattro.