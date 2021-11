Coni: all'Expo si celebra l'Italian Sports Day, Malagò e i campioni azzurri domani a Dubai

22 novembre 2021 a

Dubai, 22 nov. - (Adnkronos) - Lo sport italiano protagonista a Dubai. Il Padiglione Italia a Expo dedicherà l'intera giornata di domani al mondo dello sport: un'eccellenza del nostro Paese, come confermato da un'estate strepitosa che ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi azzurri. L'Italian Sports Day offrirà una visione a 360° sull'intero settore dal punto di vista agonistico, economico e progettuale. La giornata inizierà con il panel “La Bellezza dello Sport” al quale, dopo i saluti del Commissario Generale dell'Italia, Paolo Glisenti, prenderanno parte il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali e il Presidente del Comitato Paralimpico Italiano, Luca Pancalli.

Dopo il primo appuntamento di ottobre, tornano all'Expo i medagliati olimpici e paralimpici di Tokyo 2020 che prenderanno parte ai talk “Donne e Sport” e “Italian Sport Stars”. L'amministratore delegato di Milano Cortina 2026, Vincenzo Novari, interverrà invece nel panel dedicato a “Next, i grandi eventi sportivi”. Il Ceo dell'Inter, Alessandro Antonello, illustrerà “I M FC Internazionale Milano – il Made in Italy dal campo di calcio al mondo”.

Sarà il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ad aprire la sessione dedicata a “I 100 anni di Monza e il GP del Made in Italy: L'Italia doppia eccellenza mondiale del Motorsport”, con gli interventi del Presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani e del Ceo di Formula One Group, Stefano Domenicali. In vetrina anche le due ruote con “Giro d'Italia – La corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo”, con Michele Napoli, Ceo Rcs Sports&Events DMCC che tratterà l'evoluzione della Corsa da evento sportivo a piattaforma di comunicazione e la case history del Giro d'Italia Criterium – Dubai.