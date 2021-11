Calcio: Giuseppe Rossi, 'felice alla Spal, ora lavoro per tornare al gol'

22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov. - (Adnkronos) - "È bello essere qui, ho un bel rapporto con Tacopina, ci siamo parlati qualche mese fa e mi ha parlato dell'ambiente che c'è alla Spal. Dico la verità, sono molto felice di come sono stato accolto". Così il neo attaccante della Spal Giuseppe Rossi ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dall'esordio di venerdì scorso nel match perso dalla sua squadra contro l'Alessandria per 3-2. "Sono tre settimane che mi alleno, sto lavorando tanto. È stata dura per un anno non allenarmi con un gruppo. Ora spero di essere in forma al più presto per tornare al gol".

Poi Pepito parla del momento negativo del Manchester United, sua ex squadra. "È un momento difficile, dove mancano i risultati. Solskjaer ha dato una scossa e una nuova identità, ma alla fine i risultati non arrivavano più. Nonostante questo ha fatto un grandissimo lavoro, lo ringrazio per i mesi in cui mi sono allenato con lui e con la squadra e ho visto il clima che si respirava. Penso che lo United sia comunque sulla strada giusta".