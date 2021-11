Calcio: Gasperini, 'campo sintetico un problema ma vogliamo andare avanti in Champions'

22 novembre 2021 a

Berna, 22 nov. - (Adnkronos) - "E' una situazione che dobbiamo affrontare, però non è un falso problema perché in tutta la Champions e negli altri campioni si gioca sull'erba. Col sintetico è un altro calcio, perciò è abbastanza anomala questa situazione". Lo dice l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia del match in trasferta contro lo Young Boys fondamentale per il passaggio del turno in Champions League.

"Cambia molto, la palla rimbalza in un tutt'altro modo, serve un modo diverso di calciare. Sarà necessario un po' di adattamento, ma il risultato è più importante di qualsiasi altra cosa. A calcio si gioca con il sole, con la pioggia, con il fango. Questa del sintetico era una situazione evitabile, ma affronteremo anche questa".

Nella classifica del girone gli orobici sono terzi con 5 punti, due in mento di Villarreal e Manchester United. "Ora le gare possono essere già decisive, i numeri li conosciamo tutti. Dobbiamo giocare bene questa partita per essere in corsa nell'ultima gara. È il nostro obiettivo".