Calcio: Fifa, Conte e Mancini candidati al Best Men's Football Coach Award

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Ci sono due tecnici italiani tra i candidati della Fifa per il premio per il miglior allenatore, il ct azzurro campione d'Europa Roberto Mancini e il tecnico ex Inter e ora al Tottenham Antonio Conte. In corsa per il Best Fifa Men's Football Coach Award ci sono poi Hansi Flick (Germania / FC Bayern München / Nazionale tedesca); Pep Guardiola (Spagna / Manchester City FC); Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Nazionale Argentina); Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid); Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC).