Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Letta fa un appello e il primo che gli risponde è Berlusconi, ok. Ma come ok? No. Si fa una riunione e si decide cosa rispondere, se no non ci capiamo". Lo ha detto Giorgia Meloni a Quarta Repubblica parlando di Quirinale.