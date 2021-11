Papa: vita del cristiano non è recita dove indossare maschera che più conviene (2)

21 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Egli, cari fratelli e sorelle, ci libera dalla sudditanza del male. Il suo Regno è liberante, non ha nulla di opprimente. Egli tratta ogni discepolo da amico, non da suddito. Cristo, pur essendo al di sopra di tutti i sovrani, non traccia linee di separazione tra sé e gli altri; desidera invece avere fratelli con cui condividere la sua gioia. Seguendolo non si perde nulla, ma si acquista dignità. Perché Cristo non vuole attorno a sé servilismo, ma gente libera. E, chiediamoci ora, da dove nasce la libertà di Gesù? Lo scopriamo tornando alla sua affermazione di fronte a Pilato: 'Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità'. La libertà di Gesù - dice il Papa - viene dalla verità. È la sua verità che ci fa liberi. Ma la verità di Gesù non è un'idea, qualcosa di astratto: è una realtà, è Lui stesso che fa la verità dentro di noi, ci libera dalle finzioni e dalle falsità che abbiamo dentro. Stando con Gesù, diventiamo veri".