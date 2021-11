Covid: sindaca Lissone, 'città non si rispecchia in parole Meroni contro Segre'

20 novembre 2021 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - "La mia città non si rispecchia in: 'Mancava lei... 75190". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Lissone, Concetta Monguzzi, dopo che il capogruppo della Lega nel Consiglio comunale del paese in provincia di Monza e Brianza, Fabio Meroni, ha pubblicato un post contro la senatrice a vita Liliana Segre per le sue posizioni a favore del vaccino anti-Covid.

"Chiamare una persona con un numero, tatuare questo numero su un corpo, ha l'obiettivo di cancellare la sua identità, di annullare la persona, la storia, la intelligenza e toglierle un futuro. Non è un numero qualunque. E' quello di una deportata, vittima della più grande tragedia mondiale, ora senatrice della Repubblica", continua Monguzzi. E "richiamare questo numero vuol dire cercare di annullare ancora la senatrice Segre, testimone della storia, simbolo vivente di nefandezze".

Per la sindaca di Lissone "la storia non va strumentalizzata e non si può assolutamente equiparare la situazione di Auschwitz con il vaccino. Le istituzioni italiane sono antifasciste, chi non lo è non può stare nelle istituzioni", conclude.