Covid Italia, 11.555 contagi e 49 morti: bollettino 20 novembre

(Adnkronos) - Sono 11.555 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 20 novembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 49 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 574.812 tamponi con un tasso di positività al 2%.

I ricoverati con sintomi sono 4.250, 105 in più da ieri. Stabili le terapie intensive occupate pari a 512. Da ieri sono guarite 5.220 persone, 4,639.449 da inizio pandemia.

LAZIO - Sono 1.079 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 20 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. A Roma, segnalati 523 casi.

"Oggi nel Lazio, su 15.989 tamponi molecolari e 29.975 tamponi antigenici per un totale di 45.964 tamponi, si registrano 1.079 nuovi casi positivi (-150); 3 i decessi (-1), 613 i ricoverati (+2), 80 le terapie intensive (-5) e +714 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 523", dice l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino sull'andamento di Covid-19 in regione. Rispetto al 20 novembre 2020, sottolinea, si contano "-38 decessi, -1.588 casi positivi,-2.589 ricoverati in area medica, -257 ricoverati in terapia intensiva, -60.373 in isolamento domiciliare".

EMILIA-ROMAGNA - Sono 1.055 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 novembre 2021 in Emilia-Romagna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi.

Nel dettaglio, dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 444.475 casi di positività, 1.055 in più rispetto a ieri, su un totale di 32.999 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%.

In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.698. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 51 (+2 rispetto a ieri), 489 quelli negli altri reparti Covid (+22).

VALLE D'AOSTA - Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 novembre 2021 in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi portano il totale delle persone colpite dal virus da inizio epidemia a 12.697. I casi positivi attuali sono 354 di cui 346 in isolamento domiciliare, sette ricoverati in ospedale e uno in terapia intensiva. I casi fino ad oggi testati sono 95.435 mentre i tamponi effettuati sono 265.625. Il totale dei pazienti guariti sale a 11.866, +14 rispetto a ieri. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 477.

BASILICATA - Sono 29 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 novembre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 589 tamponi molecolari.

I lucani guariti o negativizzati nella giornata di ieri sono 10. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 24 (+1) e di questi 2 sono in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 999.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 660 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 novembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 4 morti. Su 8.190 tamponi molecolari sono stati rilevati 586 nuovi casi con una percentuale di positività del 7,16%. Sono inoltre 17.801 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 74 casi (0,42%). Tra i 4 decessi ci sono una donna di 90 anni di Muggia morta in una residenza per anziani, un uomo di 86 anni di Spilimbergo morto in una residenza per anziani, un uomo di 75 anni di Brugnera morto in ospedale e un uomo di 72 anni di Trieste morto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 206, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

TOSCANA - Sono 423 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 novembre 2021 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un decesso. I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore (408 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico) portano il totale a 296.887 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 281.675 (94,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.003 tamponi molecolari e 22.580 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 8.392 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 7.847, +1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 297 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 74 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 6.147.091 vaccinazioni, 15.353 in più rispetto a ieri (+0,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata.

PUGLIA - Sono 257 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 novembre 2021 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività rilevati su 20.242 test giornalieri. Sono 3.946 le persone attualmente positive nella Regione, 153 ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza, in Puglia sono stati registrati 277.262 casi totali, 4.578.439 i test eseguiti, 266.443 le persone guarite e 6.873 i decessi.

CALABRIA - Sono 230 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 novembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.918 tamponi. In isolamento 102 persone in Calabria. I ricoverati sono 3, mentre le terapie intensive occupate sono 11.

LIGURIA - Sono 337 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 20 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 117 (+6). In terapia intensiva 17 persone (+4).

LOMBARDIA - Sono 1.930 i nuovi contagi da Coronavirus oggi sabato 20 novembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 5. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 526. Nella Regione al momento ci sono 20.858 positivi.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 668, Brescia a 236, Monza e Brianza a 212 e Bergamo a 121.

PIEMONTE - Sono 587 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 novembre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 65.284 tamponi eseguiti, di cui 57.435 antigenici con un tasso di positività dello 0,2%.

I ricoverati in terapia intensiva sono 27, 2 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 305, 5 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.081 I tamponi diagnostici finora processati sono 9.355.913 (+65.284 rispetto a ieri), di cui 2.458.328 risultati negativi.

CAMPANIA - Sono 983 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 novembre 2021 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 30. 170 test. Nelle ultime 24 ore sono guarite 455 persone.

I ricoverati sono 656, mentre le terapie intensive occupate sono 26. I positivi a oggi nella Regione sono 14. 113. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Napoli a 523, Caserta a 175, Salerno a 159, Benevento a 74 e Avellino a 59.

VENETO - Sono 1.938 i nuovi contagi da Coronavirus oggi sabato 20 novembre 2021 in Veneto, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 13 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 718 persone. Al momento nella Regione ci sono 20. 494 positivi.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Padova a 451, Treviso a 445, Venezia a 321, Vicenza a 310, Venezia a 321, Verona a 241, Rovigo a 91 e Belluno a 51.

SICILIA - Sono 648 i nuovi contagi da Coronavirus oggi sabato 20 novembre 2021 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati nell'isola sei morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 583 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola ci sono in totale 10.092 positivi - 59 in più rispetto a ieri - e di questi 350 sono ricoverati in regime ordinario, 36 in terapia intensiva e 9.706 in isolamento domiciliare.

SARDEGNA - Sono 129 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 novembre 2021 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto nell'isola. Nelle ultime 24 ore sono guarite 63 persone. Al momento i positivi sono 2.198 in Sardegna.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Sassari a 52, Cagliari a 36 e Nuoro a 15.