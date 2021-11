California Bakery: al via il progetto "CB Franci" 50 aperture in franchising intutta Italia

20 novembre 2021 a

Milano, 20 novembre() - Dopo l'annuncio lo scorso marzo dell'acquisizione del brand California Bakery da parte del Gruppo Orlean Invest Holding, che fa capo all'imprenditore Gabriele Volpi, è stato presentato oggi in conferenza stampa il progetto “CB Franci”. Un ambizioso programma di crescita e consolidamento dell'iconica catena Made in Italy di dolci e cucina ispirata alla tradizione a stelle e strisce che prevede la ricerca su scala nazionale di cinquanta aspiranti gestori in franchising del

format California Bakery.

L'obiettivo del Gruppo per il futuro del brand California Bakery è di arrivare a trenta ristoranti di proprietà e cinquanta locali in franchising entro 12 mesi. Le strutture di CB Taste, proprietaria del brand California Bakery, e della Orlean Invest Holding garantiranno agli ispiranti franchisee un supporto logistico e formativo costante in termini di know-how e back office, oltre che offrire consulenza finanziaria. California Bakery assicura una forte prospettiva di redditività, grazie a un brand prestigioso e consolidato, e punta a un fatturato totale di 100 milioni di Euro.

Il programma di concessione dell'uso del brand in licenza si rivolge a giovani manager, imprenditori ambiziosi e dipendenti coraggiosi, ispirati da una storia di successo e pronti a mettersi in gioco. La passione per il mondo del food & beverage, una sana ambizione, un'accertata capacità economica e doti di leadership saranno valori chiave per i futuri franchisee. Il progetto “CB Franci” mira a location ad alta visibilità e affluenza in tutta Italia, con un focus particolare su grandi città, poli universitari e mete turistiche. Tre le alternative di format: nuove aperture di 100-150 mq, 150-200 mq, riconversione di attività pre-esistenti quali bar, pub ed enoteche di metrature differenti.

Con il programma “CB Franci” il Gruppo ha deciso di investire in un format di ristorazione senza eguali in Italia: prodotti di qualità elevata, garantita da un'attenta selezione delle materie prime, lavorate nella Farm di California Bakery a Milano. Qui, ogni giorno i piatti dolci e salati vengono preparati per il 70%, prima di essere inviati in tutti gli store dove vengono ultimati per il restante 30%, con la cottura, l'assemblaggio e le guarnizioni. Standardizzazione e innovazione tecnologica dei processi produttivi sono parte essenziale dell'opportunità di business offerta al franchisee, che potrà contare sull'operatività quotidiana della Farm.

