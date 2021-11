Omofobia: Renzi, 'sia reato punibile con legge Mancino 'estesa''**

20 novembre 2021 a

Firenze, 20 nov. - (Adnkronos) - "A proposito di ddl Zan noi diciamo una cosa semplice e che si può fare subito: estensione della legge Mancino ai reati connessi all'omofobia, alla transfobia e all'abilismo" come aggravante. "Chi ci sta la vota e chi non la vota è il profeta del bla-bla-bla. Lo diciamo soprattutto chi preferisce i like alle leggi". E' la sfida che Matteo Renzi ha lanciato dal palco della Leopolda con al suo fianco Ivan Scalfarotto che ha ripercorso la vicenda della mancata approvazione del ddl Zan sull'omofobia.