Fondazione Open: Renzi, 'andrò a parlare a ogni udienza'**

20 novembre 2021 a

a

a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo costruito una macchina del fango, ma abbiamo subito la macchina del fango. Ero oggetto di fake news tutti i giorni. Noi eravamo vittime della Bestia di Morisi e di Casalino, vittime di disinformazione sociale. Open era una fondazione, non un partito politico e la Leopolda era luogo per proposte e non c'è niente di male a ritrovarsi. Chiederò di parlare a tutte le udienze. Non trovando niente, i magistrati hanno fatto la pesca a strascico". Così Matteo Renzi alla Leopolda.