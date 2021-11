Turismo: accordo Ministero-Regione Lombardia per nuovo hub digitale

19 novembre 2021 a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Arriva dalla Lombardia un contributo alla creazione, da parte del Ministero del Turismo, di un nuovo hub del turismo digitale: una infrastruttura tecnologica per il collegamento dell'intero ecosistema turistico attraverso meccanismi di interoperabilità e regole di gestione di informazioni digitali, condivise da attori sia pubblici sia privati. E sul fronte della condivisione e dello scambio di dati digitali il Ministero sottoscriverà con Regione Lombardia un accordo di collaborazione, della durata di un anno, con al centro l'Ecosistema digitale E015. Lo schema di accordo, approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, ha per oggetto la condivisione di modelli e soluzioni per l'interoperabilità di dati con soggetti pubblici e privati, sulla base dell'iniziativa Ecosistema Digitale E015, in attuazione degli obiettivi del Pnrr.

"Il valore dei dati oggi è centrale - ha detto Sala - e per questo sono sempre più importanti protocolli e sistemi di interoperabilità. E015 è un ambiente digitale che consente di far parlare tra loro i sistemi informatici di attori pubblici e privati che operano sul territorio in molteplici settori. Siamo felici - ha aggiunto - che l'esperienza lombarda venga riconosciuta come best practice e messa a servizio di altre amministrazioni".

Nato in funzione di Expo, E015 è stato il primo esempio attivo e funzionante di ecosistema digitale per favorire e governare lo scambio dati fra soggetti diversi all'interno di un ambiente regolamentato. La condivisione delle informazioni avviene attraverso la pubblicazione di 'Api E015': flussi di dati e funzionalità condivisi all'interno dell'Ecosistema E015, che possono essere richiesti da altri partecipanti per costruire 'relazioni digitali' e creare nuovi 'prodotti' digitali come app o siti web, totem informativi, cruscotti di monitoraggio a uso interno.