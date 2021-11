Tumori: Mattarella, 'investimento in ricerca priorità per politiche pubbliche'

19 novembre 2021 a

a

a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - I fondatori dell'Airc "hanno voluto promuovere e proporre l'investimento in ricerca a Istituzioni e società come una priorità anche per le politiche pubbliche. Quell'investimento è diventato un grande moltiplicatore, ha allargato enormemente l'ambito del campo di indagini, dei risultati e oggi della ricerca interdisciplinare e va molto oltre lo specifico della medicina. La ricerca è un vettore indispensabile del benessere della società, una condizione per la cura più efficace della persona e al tempo stesso un motore di crescita economica, sociale e civile". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc).

"Senza investimenti sulla ricerca -ha ricordato il Capo dello Stato-non vi sarà quello sviluppo equo e sostenibile posto al centro delle politiche europee e che abbiamo indicato come obiettivo comune dell'intero pianeta. Dobbiamo colmare ritardi storici in questo campo e abbiamo la possibilità di farlo".