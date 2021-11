Tornano le Black Friday Weeks di Mirabilandia

19 novembre 2021 a

(Ravenna, 19 novembre 2021) - Da oggi al 1° dicembre il divertimento per la stagione 2022 è in offerta

In arrivo buoni regalo e biglietti per la finale di X Factor!

Ravenna, 19 novembre 2021 – Torna la grande occasione per acquistare gli abbonamenti a Mirabilandia e Mirabeach alle migliori offerte possibili! Dal 19 novembre al 1° dicembre il Parco divertimenti più grande d'Italia lancia le Black Friday Weeks.

Un tempo limitato per scegliere fra tante proposte diverse e assicurarsi il divertimento e le attrazioni del Parco ravennate anche per il 2022. Questo il dettaglio delle offerte in vendita online su mirabilandia.it:

abbonamento Bronze a soli 59,90€

ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura fino al 23 ottobre 2022 (escluso periodo 8-26 agosto 2022)/sconto del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti/tariffe speciali in occasione del compleanno per festeggiare al Parco

abbonamento Silver a soli 64,90€

ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura/sconto del 50% sul parcheggio auto e moto/eventi e promozioni riservate/sconto del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell'abbonato/tariffe speciali in occasione del compleanno per festeggiare al Parco

abbonamento Gold a soli 94,90€

ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni/sconto del 50% sul parcheggio auto e moto/feste ed eventi a prezzo ridotto/sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell'abbonato

abbonamento VIP a soli 114,90€

ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni/parcheggio auto e moto gratuito/ feste ed eventi a prezzo ridotto/sconto del 20% su acquisti nei negozi e ristoranti/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell'abbonato/riduzione del 50% per l'acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero a Mirabilandia/2 biglietti omaggio da regalare ad amici e parenti

Inoltre, per i primi 650 che acquisteranno l'abbonamento con il metodo di pagamento Amazon Pay in regalo un buono Amazon del valore di 15€! Ma le opportunità non finiscono qui: se l'abbonamento viene acquistato dal 26 al 29 novembre con Scalapay, oltre a dividere l'importo in 3 comode rate a interessi 0, si parteciperà in automatico all'estrazione di 2 biglietti per assistere alla live della finale di X Factor 2021.

Mirabilandia offre gratuitamente su tutti i suoi abbonamenti la formula "senza pensieri": in caso di ritardi nell'apertura o chiusure inattese di lungo periodo la validità degli abbonamenti sarà prolungata per un periodo pari a quello della sospensione.

Sempre in occasione delle Black Friday Weeks promozioni e offerte anche per l'acquisto di pacchetti parco + hotel con un esclusivo sconto del 10%.

Con le promozioni delle Black Friday Weeks di Mirabilandia il divertimento è al miglior prezzo possibile anche per il 2022!

850.000 mq, 47 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia. Dall'apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all'avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Il 2019 è stato l'anno di Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico, costruita intorno a Desmo Race, l'esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City – La nuova sfida”, il più acclamato stunt show d'Europa, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito in un parco divertimenti. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un Parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l'area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 nuovi scivoli, una nuova area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq.