Scuola: Azzolina, 'subito 300 mln per rinnovo contratti Ata o a gennaio non si torna in classe'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Subito 300 milioni per rinnovare i contratti del personale Ata o molte scuole non riapriranno a gennaio. E sarebbe il caso di reintrodurre l'obbligo del metro di distanza in classe". Lo dice all'Adnkronos l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina che afferma: "Con i contagi in aumento, poi, il nuovo protocollo per la gestione dei casi Covid nasce già vecchio. Sono preoccupata per il rischio di nuove chiusure, vedo il solito grande attivismo da parte dei governatori".