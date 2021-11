Musica: Jovanotti lancia il 'Jova Beach Party 2022', dalle 15 disponibili i biglietti

19 novembre 2021 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Dalle ore 15 di oggi venerdì 19 novembre, sono disponibili i biglietti per il 'Jova Beach Party MMXXII'. Il debutto del live sulle spiagge del cantautore romano è fissato a Lignano Sabbiadoro il prossimo 2 luglio e sarà poi in 12 spiagge popolari italiane, un prato di montagna, un ippodromo e un aeroporto. La 'Woodstock' del nuovo tempo ideata da Jovanotti, la nuova città temporanea, è pronta a ripartire e ad ospitare la festa musicale più bella del mondo. Un happening innovativo, ed è Lorenzo Jovanotti stesso che finalmente invita tutti a tornare in pista.

È stato lo spettacolo più sorprendente, più apprezzato, il più visto (con oltre 600mila spettatori), il più 'conversato sul web' (5,8 miliardi di impression sui social), e il primo grande evento nato con una forte attenzione per l'ambiente con risultati clamorosi. Prodotto e organizzato da Trident Music, è un concept unico che ha lasciato il segno. Ogni serata sarà diversa, e ogni party dunque sarà unico. Diversa la line up degli ospiti, diverso il set di Lorenzo. 'Jova beach party' è Lorenzo in console, è Lorenzo con la band, è Lorenzo con diversi ospiti nazionali e internazionali (nel 2019 ha ospitato 63 artisti provenienti da 25 paesi diversi) che impreziosiscono ciascuna data.

Dalla mezzanotte di oggi, è disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova canzone di Lorenzo che torna a far ballare e a sorprendere. È 'Il Boom', una canzone nuova, rapida e futurista, a colori. In tre minuti e 25 secondi succede di tutto. Ci sono dentro Tacito e Nietsche, Leopold Bloom e l'ormai celebre Zoom, l'ecologia e la fantasia tutto frullato in un ritmo che pulsa. Scritta da Lorenzo e prodotto da Rick Rubin, la canzone apre la nuova avventura musicale dell'artista. "'Il Boom' scoppia pensando all'estate, emblema del grande desiderio di ricominciare a dar forma alla festa, al rito, all'avventura, allo spirito del rock n roll. Con Jova Beach Party nel 2019 abbiamo inaugurato qualcosa, giusto in tempo per poi doverci chiudere forzatamente come tutti. La chiusura mi ha dato tempo per girarmi tra le mani questa cosa che avevamo fatto e che aveva preso forma mentre andava in scena. Guardando le immagini del 2019 e ripercorrendo l'avventura nella mia memoria sentivo che si trattava di un inizio di qualcosa", spiega Jovanotti.