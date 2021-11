Minori: Casellati, 'grandi invisibili pandemia, dare ascolto ai bambini' (2)

19 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Per Casellati "l'ascolto dei più piccoli va coltivato ovunque. Nelle sedi dove possono esprimere i loro diritti in maniera formale. Ma anche nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nelle scuole, nei luoghi di sport e svago. Perché solo dando fiducia ai nostri bambini e adolescenti possiamo consentire loro di valorizzare al massimo le loro capacità e di realizzare appieno la loro inesauribile creatività. Non sottovalutiamoli mai".

"Ascoltiamo quello che hanno da dirci per costruire insieme un domani ancora più ricco di opportunità per i loro e per i nostri sogni. Da loro abbiamo tanto da imparare, perché sono i veri protagonisti dell'Italia e del mondo che verrà. La nostra principale risorsa. La nostra inesauribile energia", conclude Casellati.