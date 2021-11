Imprese: al Pmi Day di Assolombarda oltre 800 studenti

19 novembre 2021 a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Sono 840 gli studenti di 13 istituti scolastici che hanno partecipato oggi al Pmi Day di Assolombarda. La dodicesima Giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese è un'iniziativa pensata per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese e il loro impegno a favore della crescita del Paese. Ogni anno le pmi associate a Confindustria si raccontano ai giovani, trasmettendo esperienze e valori mediante un momento di confronto che ha recentemente ottenuto anche il patrocinio del Ministero dell'Istruzione. Per questa edizione, Assolombarda ha proposto alle scuole secondarie di secondo grado una mattinata di approfondimento, in modalità a distanza, su sostenibilità e transizione green, il digitale e le competenze del futuro, la legalità.

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di imprenditori dei territori di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia e degli studenti delle classi quarte di tutti gli indirizzi di studio. “Abbiamo aperto virtualmente le nostre aziende alle ragazze e ai ragazzi, condiviso il nostro lavoro e le nostre tematiche, accolto gli stimoli degli studenti, per costruire, anche con il loro contributo, una idea di filiera continua, legata al territorio e votata alla formazione, alla competitività, alla condivisione dei valori, al lavoro” ha detto Paolo Gerardini, presidente della Piccola Industria di Assolombarda.