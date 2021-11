Green pass: Confcommercio Milano, con corteo domani perdite per 4,2 mln

19 novembre 2021 a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - "Ci troviamo di fronte a un ennesimo sabato che a Milano si preannuncia difficile per le manifestazioni no vax. Confidiamo nella responsabilità di chi scenderà per strada di rispettare le regole. Che poi significa rispettare la vita dei cittadini e delle imprese. Domani, se dovesse prevalere la logica di cortei non autorizzati, il danno per il commercio, stimato dal nostro Ufficio studi, sarà di 4,2 milioni di euro". Lo scrive sui social Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, in vista delle manifestazioni di domani contro il certificato verde. "Un danno che, avvicinandosi sempre più il Natale, si alza progressivamente", aggiunge.