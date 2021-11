Fisco: Marattin (IV), 'esame maturità per forze politiche'

19 novembre 2021 a

a

a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “È un esame di maturità per le forze politiche. Per vedere se siamo in grado di decidere insieme sul fisco nell'ambito di un progetto serio e coerente, e non solo parlarne in campagna elettorale per prendere voti”. Lo dichiara il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione, al termine del tavolo al Mef. “Stiamo lavorando molto bene ed è opportuno continuare a farlo in silenzio, senza clamore”, conclude.