E-commerce farmaceutico: facciamo il punto sull'esperienza di Migliorshop

(Monza 19 novembre 2021) - Monza, 19 novembre 2021 – Nel 2006 è stata autorizzata in Italia la vendita online di farmaci senza prescrizione medica, tuttavia dopo un periodo iniziale in cui il mercato è rimasto marginale negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio boom dell'e-pharmacy.

Secondo i dati IQVIA, nel 2020 il fatturato degli e-commerce farmaceutici ha raggiunto i 400 milioni di euro, con un aumento del 66% rispetto al 2019, un risultato eccezionale considerando che nel 2017 la spesa degli italiani per l'acquisto di prodotti nelle farmacie digitali era inferiore ai 100 milioni di euro.

Molte farmacie online sono riuscite a raggiungere prestazioni significative su internet grazie a Migliorshop, una web agency specializzata dal 2006 nella realizzazione di siti e-commerce per le farmacie e le parafarmacie.

Proprio con Riccardo Salvo di Migliorshop, che ha accompagnato tutto lo sviluppo del settore fin dagli albori, acquisendo competenze uniche in Italia in questo campo, oggi facciamo il punto sulle possibilità attualmente a disposizione di farmacie e parafarmacie che vogliono investire nel web.

Cos'è Migliorshop e di cosa si occupa esattamente?

Da più di 20 anni, Search Engine Optimization è l'agenzia web di riferimento in Italia per le farmacie e le parafarmacie che vogliono entrare nel settore dell'e-pharmacy. Come è possibile vedere sul nostro sito web, abbiamo realizzato alcuni dei più importanti e-commerce farmaceutici presenti nel mercato italiano. Inoltre, aiutiamo le imprese a crescere su internet, mettendo a disposizione servizi specifici che vanno dalla consulenza strategica alla realizzazione di contenuti SEO oriented per migliorare il posizionamento organico dei siti web sui motori di ricerca.

All'inizio degli anni duemila erano in pochi a offrire supporto alle farmacie e parafarmacie che volevano provare a vendere medicinali online, infatti l'Italia aveva accumulato un certo gap con il resto d'Europa. Negli ultimi anni, però, il settore ha cominciato a crescere in modo esponenziale, tanto che oggi il nostro Paese è il quarto mercato del vecchio continente con un tasso di crescita tra i più elevati.

Aver iniziato a lavorare con le farmacie online fin dall'inizio ci ha permesso di maturare competenze altamente specializzate in questo ambito, un know-how che oggi ci consente di offrire un servizio di altissima qualità alle aziende introvabile altrove. Il nostro differenziale è l'essere una web agency verticale nel campo degli eShop farmaceutici e parafarmaceutici, fornendo assistenza a 360 gradi a tutte le imprese che vogliono investire nel web.

Quali servizi offre Migliorshop alle farmacie e parafarmacie interessate alla vendita online?

Il nostro core business è la creazione di e-commerce personalizzati per le farmacie e le parafarmacie. Tuttavia, non ci limitiamo a realizzare soltanto il sito web, infatti mettiamo a disposizione dei nostri clienti una piattaforma completa per la gestione dello shop online farmaceutico. Oltre alla vetrina e-commerce, forniamo anche la parte di backoffice, con un gestionale proprietario che consente di amministrare tutti gli ordini in maniera semplice, veloce ed efficiente.

Le nostre infrastrutture digitali sono compatibili con tutti i principali software e le più importanti applicazioni in ambito digitale, garantendo una perfetta interconnessione dei nostri prodotti anche con i servizi di realtà come Amazon, Nexi, PayPal e Shippy Pro. Inoltre, possiamo garantire un'integrazione ottimale con tutte le tecnologie dell'ecosistema Google, comprese le soluzioni social relative a piattaforme come Instagram e Facebook.

Oltre alla creazione di web shop farmaceutici performanti, ci occupiamo della registrazione dei domini, la realizzazione di loghi aziendali, proponiamo strumenti di marketing integrati nella nostra piattaforma e un'assistenza tecnica dedicata.

Allo stesso tempo, offriamo una serie di pacchetti per le farmacie e le parafarmacie che hanno già un e-commerce e vogliono migliorarne le prestazioni, infatti attraverso il servizio Content & Strategy proponiamo consulenze ad hoc, creazione di contenuti ottimizzati e un servizio specializzato di reportistica.

Che cos'è la banca dati di Migliorshop e come funziona esattamente?

In Italia siamo gli unici a fornire una banca dati di qualità per farmacie e parafarmacie online. Si tratta di un servizio che abbiamo sviluppato negli anni con il supporto di farmacisti professionisti iscritti all'Albo di categoria, in questo modo i nostri clienti possono usufruire di un database con 35.000 schede prodotto e 1.1500 marche di parafarmaci.

Ogni scheda prodotto dispone di almeno una foto di alta qualità ma possono arrivare fino a 6, titoli ottimizzati SEO per posizionare la pagina sui motori di ricerca e descrizioni complete di ogni prodotto.

Non mancano anche filtri avanzati di ricerca, 1.900 articoli redazionali scritti da veri farmacisti e la possibilità di personalizzare al 100% ogni scheda prodotto.

Qual è il valore aggiunto che Migliorshop offre ai clienti?

Il settore dell'e-pharmacy è destinato a crescere in modo considerevole nei prossimi anni, infatti, come dimostrano i risultati parziali del 2021, il trend è in aumento anche nel post-covid. Stiamo assistendo a un cambiamento radicale del modo in cui i consumatori si relazionano con le farmacie e le parafarmacie, tuttavia il mercato sta diventando sempre più competitivo con l'ingresso di grandi player.

Migliorshop mette a disposizione dei clienti un servizio personalizzato, professionale e umano, infatti siamo in grado di soddisfare ogni esigenza delle aziende del settore. Tutti i nostri siti e-commerce sono unici, performanti e realizzati su misura in base alle esigenze di ogni realtà con la quale collaboriamo. Inoltre, continuiamo a innovare e sviluppare nuove soluzioni, ad esempio proponendo a breve un'integrazione con più di 20 grossisti che assicurerà un valore aggiunto notevole a tutti i nostri clienti.

Come dimostrano le tante recensioni positive e le numerose farmacie e parafarmacie con le quali abbiamo lavorato fino ad oggi, Migliorshop è un partner affidabile per iniziare un business farmaceutico online, oppure per migliorare le prestazioni del proprio e-commerce già avviato.

