Calcio: Sarri, 'Immobile? Edema risolto, domani farà una Tac e vedremo'

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - “L'edema è risolto ma c'è un piccolo segno che indica che c'è ancora qualche margine di rischio. Domani mattina farà un'ulteriore Tac di controllo e vedremo. Se può farcerla? Dipende da lui e dallo staff medico”. Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, in merito ad un possibile recupero in extremis di Ciro Immobile per la sfida di domani all'Olimpico contro i bianconeri.