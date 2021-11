Calcio: Allegri, 'siamo indietro in classifica, servono fatti e non chiacchiere'

19 novembre 2021 a

Torino, 19 nov. - (Adnkronos) - “In questo momento qui bisogna solo fare e non pensare. Servono fatti perché siamo indietro in classifica a quattro punti dal quarto posto, le chiacchiere non servono assolutamente a niente". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del delicato match contro la Lazio, rivale diretta per la zona Champions. "Dobbiamo solo pensare a fare fatti per cercare piano piano di migliorare nella fase offensiva e difensiva, oltre che in classifica che è la cosa più importante", aggiunge Allegri in conferenza stampa.