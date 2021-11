Basket: Nba, il prossimo 5 gennaio Dallas ritira la maglia numero 41 di Nowitzki

19 novembre 2021 a

Dallas, 19 nov. - (Adnkronos) - Il prossimo 5 gennaio i Dallas Mavericks ritireranno la maglia numero 41 di Dirk Nowitkzi. Si tratterà solo del quarto giocatore nella storia della franchigia texana ad avere questo onore e il numero 41 del tedesco raggiungerà così il 22 di Rolando Blackman, il 15 di Brad Davis e il 12 di Derek Harper (Dallas ha voluto ritirare anche il n° 24 in onore di Kobe Bryant dopo la tragedia del 26 gennaio 2020 anche se il Mamba ha giocato tutta la sua carriera con i Los Angeles Lakers). La gara scelta dalla franchigia per festeggiare la carriera di Nowitzki - sesto miglior marcatore all-time nella storia della Nba (con 31.560 punti realizzati) e trascinatore dei Mavs al primo e unico titolo nel 2011 - è quella contro i Golden State Warriors, partita per la quale i prezzi dei biglietti sul mercato secondario sono già saliti alle stelle (190 dollari per i posti più lontani dal campo, fino a 3.000 per godersi lo spettacolo dalle prime file). Tutti i tifosi texani, dopo averlo ammirato per 21 anni in campo, evidentemente non vogliono perdersi l'ultima serata da autentico protagonista di Dirk Nowitzki, Mvp della lega nel 2007 e recentemente inserito anche nella lista dei Top 75 all-time.