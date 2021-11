Autonomia: Fontana, 'legge quadro va contro la Costituzione'

19 novembre 2021 a

a

a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Per l'autonomia regionale differenziata "avrei preferito evitare una legge quadro. Ritengo che la legge quadro vada anche contro i dettami costituzionali, quindi credo ci sia da fare qualche ragionamento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Pirelli a Milano, dopo che il ministro per gli Affari regionali e l'Autonomia, Mariastella Gelmini, ha parlato della possibilità di una legge quadro per definire il percorso per l'autonomia regionale.

La Costituzione, ha continuato Fontana, "dice che l'autonomia si raggiunge mediante l'intesa fra governo e singola Regione, quindi il Parlamento poi deve eventualmente ratificare o respingere l'accordo raggiunto. Una legge quadro è una scelta che viene fatta altrove, non è più tra governo e Regioni, questo è evidente".

Nel momento in cui si definisce una legge quadro, ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, "si definiscono gli ambiti all'interno dei quali si possano raggiungere gli accordi. Ma è chiaro che se loro definiscono degli ambiti, noi non siamo più liberi di fare un accordo in assoluto. Facciamo un accordo condizionato e non è quello che dice la Costituzione".