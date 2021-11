19 novembre 2021 a

a

a

Firenze, 19 nov. - (Adnkronos) - Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha consegnato le Chiavi della città alla scrittrice Edith Bruck. La cerimonia si è svolta nella basilica di San Miniato al Monte, all'interno della giornata di apertura del Festival delle religioni, in programma fino a domenica 21 novembre e organizzato da Francesca Campana Comparini, filosofa e scrittrice.

Edith Bruck ha ricevuto il riconoscimento "per la sua instancabile opera di testimonianza verso le giovani generazioni dei crimini dell'Olocausto vissuti da lei in prima persona e raccontati con grande lucidità e coraggio, facendo propria la lingua italiana, e per aver riportato le discriminazioni razziali verso il popolo ebreo che hanno attraversato l'Europa dagli anni Trenta del secolo scorso fino ad oggi".

"Firenze le dice grazie - ha detto Nardella -, è davvero emozionante sentire oggi le sue parole nella nostra città e la sua instancabile volontà di essere testimone". Bruck ha ringraziato emozionato e commossa dicendo: "Sono contenta, direi orgogliosa, di essere cittadina di Firenze".