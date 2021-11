Manovra: Ferrari (Pd), 'incomprensibile no su Errani, M5S predica bene e razzola male...'** (3)

19 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Voi per Errani e M5S dice no, la prossima settimana vi rivedrete per decidere il relatore e come la risolvete? "Non lo so, al momento -dice il dem Ferrari- non ci sono segnali dai 5 Stelle. Valuteranno loro. Io confido tengano conto di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme. La nostra non è una provocazione né il modo di non considerare che nei 5 Stelle ci sono persone di valore visto che molti di loro sono stati relatori".

I voti di ieri al Senato con il governo che va sotto, questo scontro interno al campo del centrosinistra sul relatore... C'è preoccupazione per l'iter di questa legge di bilancio? "Francamente sì, c'è preoccupazione e questa preoccupazione va levata dal tavolo immediatamente. Non è che noi facciamo la legge di bilancio per un esercizio parlamentare ma per aiutare e consolidare la crescita del Paese e non possiamo permetterci di produrre passi indietro. Se in Parlamento ci saranno molti pasticci, il Parlamento dimostrerà di non essere in linea con i bisogni del Paese".