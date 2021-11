Scuola: sottosegretaria Floridia, 'sì a proroga contratti Ata, emendamento in manovra'

18 novembre 2021 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Grazie all'impegno del MoVimento 5 Stelle la Legge di bilancio conterrà anche il rinnovo dei contratti del personale Ata assunto per fronteggiare l'emergenza Covid. Dopo le rassicurazioni della sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, oggi il ministro Patrizio Bianchi apre a questa misura, ascoltando le nostre pressanti richieste. Siamo già al lavoro per depositare un emendamento al testo della Manovra che eviti il licenziamento a fine dicembre di circa 30mila lavoratori e lavoratrici Ata e continui a garantire così il massimo della sicurezza possibile nelle nostre scuole, come è stato sin dall'inizio della pandemia”. Così gli esponenti del MoVimento 5 Stelle in commissione Istruzione di Senato e Camera.