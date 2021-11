Scrittori: Stephen King, nuovo romanzo a quattro mani uscirà in Usa il 15 febbraio 2022

18 novembre 2021 a

New York, 18 nov. - (Adnkronos) - Per il prossimo libro di Stephen King c'è già una data di uscita e un titolo: "Gwendy's Final Task" arriverà nelle librerie Usa il 15 febbraio 2022 per i tipi della Cemetery Dance Publications, con le illustrazioni di Keith Minnion, e poi seguiranno le traduzioni in tutto il mondo (in Italia come di consueto da Sperling e Kupfer). Il re dell'horror all'americana, dopo il primo capitolo de "La scatola dei bottoni di Gwendy" del 2017, ritorna a collaborare con l'amico Richard Chizmar, che aveva scritto in autonomia "La piuma magica" di Gwendy, sequel del primo libro scritto a quattro mani.

Quando Gwendy Peterson aveva 12 anni, un misterioso sconosciuto di nome Richard Farris le consegnò una misteriosa scatola da custodire: offriva dolcetti e monete d'epoca, ma era pericolosa. Premere uno qualsiasi dei suoi sette pulsanti colorati prometteva morte e distruzione. Un oggetto che Gwendy ha dovuto custodire con attenzione e responsabilità, e che ricompare nella sua vita adulta, come si legge nelle scarne anticipazioni fornite dallo stesso King.

Nel prossimo romanzo Gwendy, diventata romanziera di successo e astro nascente della politica, è costretta ancora una volta ad affrontare la tentazione che la scatola rappresenta. Ora, forze malvagie cercano di impossessarsi della scatola dei bottoni e spetta alla senatrice Gwendy Peterson tenerla lontana da loro.

In "Gwendy's Final Task", i due autori giganti dell'horror Stephen King e Richard Chizmar porteranno il lettore in un viaggio da Castle Rock verso un'altra città maledetta del Maine, fino alla stazione spaziale MF-1, dove Gwendy dovrà eseguire una missione segreta per salvare il mondo. E, forse, tutti i mondi.

(di Paolo Martini)